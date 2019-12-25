"Зенит" проиграл "Рубину" со счетом 1:2

ФК может лишиться лидерства в турнирной таблице.

Вечером в субботу, 24 октября, на стадионе "Газпром Арена" прошел матч 12-го тура РПЛ. "Зенит" проиграл гостям со счетом 1:2.

Александр Ерохин открыл счет на 26 минуте. Далее удача от хозяев отвернулась. На 43 минуте в ворота сине-бело-голубых забил сербский нападающий Джордже Деспотович, а на 69 минуте – швейцарский центральный игрок Дарко Евтич.

Петербургский ФК после 12 игр набрал 24 очка и занимает лидерскую позицию, однако это может измениться после матча "Спартак" – "Краснодар". Отметим также, что ЦСКА набрал 22 очка, а "Локомотив" – 21 очко.

Ранее мы писали, что Аршавин назвал команду для игры в уличный футбол.

Фото: fc-zenit.ru