Аршавин назвал команду для игры в уличный футбол

Кроме него в состав попали еще четыре именитых спортсмена.

Посол чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин выбрал игроков, с которыми хотел бы сыграть в одной команде в уличный футбол. Кроме него в состав попали еще четыре именитых спортсмена.

Как сообщили организаторы Евро-2020 в Петербурге, экс-капитан национальной сборной взял бы себе в команду двух бывших коллег по "Зениту" – братьев Александра и Михаила Кержаковых. Также он хотел бы сыграть вместе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Андрей Аршавин играл со сборную России 10 лет – с 2002 по 2012 гг. В составе российской команды он завоевал бронзу чемпионата Европы 2008 года. В августе текущего года Аршавин занял в "Зените" пост директора по спортивным вопросам департамента клуба по развитию молодежного футбола.

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Фото: Instagram / euro2020spb