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Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените"
Сегодня, 19:55
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Андрей Аршавин получил новую должность в "Зените"

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Бывшего полузащитника сине-бело-голубых утвердили на новой должности.

Андрей Аршавин получил новую должность в футбольном клубе "Зенит". Об этом 2-го августа сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Его назначили директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. 

Напомним, в 2002 году Аршавин дебютировал в национальной сборной "России". За весь период свой игровой карьеры он футболист выступал за лондонский "Арсенал", "Зенит", казахстанский "Кайрат". С мая 2019-го года стал тренером команды U-15 в Академии ФК "Зенит". У спортсмена есть лицензии категории D и С/

Кроме того,  Аршавин работал советником генерального директора по молодежному футболу.

Ранее тренер молодежной команды заявил о том, что хочет стать президентом "Зенита". 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: аршавин, зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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