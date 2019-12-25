Аршавин хочет стать президентом "Зенита"

Бывший игрок клуба уверен, что управлять командой – круто и интересно.

Андрей Аршавин в интервью "Фонтанке" рассказал, что хочет стать президентом "Зенита".

Футболист поделился, что о подобном его спрашивали еще в начале 2000-х, когда до завершения карьеры оставалось 15 лет, уже тогда он хотел стать президентом клуба, потому как это очень статусно. Аршавин планирует стать президентом "Зенита" за счет собственной работы. Такое отношение у бывшего игрока клуба сложилось и посту спортдиректора.

Ранее мы писали, что Лунев не выйдет на поле в кубковом матче против "Спартака".

Фото: fc-zenit.ru