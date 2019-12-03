Лунев не выйдет на поле в кубковом матче против "Спартака"

Вратарь получил травму 11 июля.

Стали известны ориентировочные сроки восстановления вратаря Андрея Лунева.

Врачи ФК "Зенит" предполагают, что голкипер не сможет выйти на поле еще, как минимум, месяц. Это значит, что "Зениту" придется справляться на полуфинальном матче Кубка России против "Спартака" без Лунева. В лучшем случае, футболист будет готов к началу следующего сезона.

Напомним, что Лунев получил травму на 86-й минуте выездного матча против "Ахмата".

Ранее мы писали, что стало известно, кто будет судить матч "Зенит" – "Оренбург".

Фото: telegram-канал ФК "Зенит"