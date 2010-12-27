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Вратарь "Зенита" Лунев надеется начать новый сезон с победы
Сегодня, 13:27
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Вратарь "Зенита" Лунев надеется начать новый сезон с победы

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Он считает, что в игре с "Локомотивом" не хватило "полшажочка".

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал проигрыш в матче "Локомотиву" за Суперкубок России. Интервью с ним появилось на сайте петербургского футбольного клуба.

Лунев отметил, что игру с "Локомотивом" ни в коем случае нельзя приравнивать к товарищескому матчу. Это была официальная игра за трофей. 

"По поводу первого гола - неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот матч",

- сказал голкипер. 

Также футболист выразил надежду, что поражение закалит команду, и она начнет сезон с победы. По его словам, недели хватило для того, чтобы перезагрузиться и подготовиться к следующей игре.

Напомним, матч с "Локомотивом" закончился со счетом 3:2 в пользу московского клуба. Следующая игра "Зенита" состоится в это воскресенье, 14-го июля, на "Газпром Арене" в Петербурге. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, как Сергей Семак оценивает состояние "Зенита" перед игрой с "Тамбовом"

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, лунев, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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