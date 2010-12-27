Вратарь "Зенита" Лунев надеется начать новый сезон с победы

Он считает, что в игре с "Локомотивом" не хватило "полшажочка".

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев прокомментировал проигрыш в матче "Локомотиву" за Суперкубок России. Интервью с ним появилось на сайте петербургского футбольного клуба.

Лунев отметил, что игру с "Локомотивом" ни в коем случае нельзя приравнивать к товарищескому матчу. Это была официальная игра за трофей.

"По поводу первого гола - неправильно занял позицию. Думаю, сделай полшажочка к левому углу, и взял бы этот матч", - сказал голкипер.

Также футболист выразил надежду, что поражение закалит команду, и она начнет сезон с победы. По его словам, недели хватило для того, чтобы перезагрузиться и подготовиться к следующей игре.

Напомним, матч с "Локомотивом" закончился со счетом 3:2 в пользу московского клуба. Следующая игра "Зенита" состоится в это воскресенье, 14-го июля, на "Газпром Арене" в Петербурге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, как Сергей Семак оценивает состояние "Зенита" перед игрой с "Тамбовом".

Фото: ФК "Зенит"