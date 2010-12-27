"Не в оптимальной форме": Семак оценил состояние "Зенита" перед матчем с "Тамбовом"

Игра состоится 14-го июля.

Тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что к необходимому уровню игры петербургский клуб придет через несколько официальных матчей. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

По его мнению, сейчас команда находится не в оптимальной форме, так как у нее была короткая предсезонка.

"Просто не будет, проходных матчей нет и не будет. Должны показывать максимум из того, на что способны, в каждой игре, чтобы выйти на уровень, к которому стремимся", - заключил Семак.

Также тренер оценил готовность новых игроков "Зенита" - Сутормина, Сантоса и Барриоса.

"Дуглас готов побольше сыграть. Сутормин не так давно в команде, но нормально готов функционально и будет готовиться к игре. Барриос только вернулся, но он футболист, который быстро набирает форму".

Напомним, матч "Зенит" - "Тамбов" состоится в это воскресенье, 14 июля, на "Газпром Арене".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" представил своих новых игроков - Дугласа и Сутормина.

Фото: Е.Асмолов / ФК "Зенит"