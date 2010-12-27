"Зенит" представил своих новых игроков - Дугласа и Сутормина

Презентация прошла в флагманском магазине на Невском.

В четверг, 11-го июля, во флагманском магазине "Зенита" на Невском проспекте прошла презентация "новичков" - Алексея Сутормина и Дугласа Сантоса. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча началась в 15:00 на Невском, 20. Футболисты нанесли свои номера на домашнюю форму, а затем оставили автографы на стене славы магазина.

Алексей Сутормин будет играть под номером 91. Он рассказал, что ранее выступал за петербургский футбольный клуб под номером 19. Но так как теперь номер принадлежит Игорю Смольникову, он решил поменять цифры местами.

Дуглас Сантос тоже хотел бы взять другой номер, но он уже закреплен за капитаном, поэтому игрок будет выступать под "тройкой".

"Тройка" - тоже отличная цифра, но самое главное - не номер, под которым ты играешь, а то, как ты это делаешь", - отметил он.

Напомним, на этой неделе стало известно, что Сутормин подписал контракт с "Зенитом". О соглашении с немецким защитником Сантасом сообщили 4-го июля.

Ранее Piter.TV поделился снимком новой формы "Зенита".

Фото: fc-zenit.ru