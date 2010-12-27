В "Зенит" перейдет защитник немецкого "Гамбурга" Дуглас Сантос

Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Дуглас Сантос присоединился к команде "Зенита". Контракт с ним рассчитан на четыре года, а зарплата составит 3 млн евро за сезон. По предварительным данным, сумма отступных за игрока составила 12 млн евро. Спортсмен вылетел в Петербург 4 июля, сообщили в СМИ.
В сезоне 2018-2019 25-летний бразилец отыграл за "Гамбург" 33 матча, в которых забил один гол, а также отдал четыре голевых передачи.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что Новосельцев и Цаллагов покидают "Зенит".
Фото: douglassantos06 / Instagram
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