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В "Зенит" перейдет защитник немецкого "Гамбурга" Дуглас Сантос
Сегодня, 11:31
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Cherepanov

В "Зенит" перейдет защитник немецкого "Гамбурга" Дуглас Сантос

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Контракт с футболистом рассчитан на четыре года.

Защитник немецкого футбольного клуба "Гамбург" Дуглас Сантос присоединился к команде "Зенита". Контракт с ним рассчитан на четыре года, а зарплата составит 3 млн евро за сезон. По предварительным данным, сумма отступных за игрока составила 12 млн евро. Спортсмен вылетел в Петербург 4 июля, сообщили в СМИ.

В сезоне 2018-2019 25-летний бразилец отыграл за "Гамбург" 33 матча, в которых забил один гол, а также отдал четыре голевых передачи.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Новосельцев и Цаллагов покидают "Зенит".

Фото: douglassantos06 / Instagram

Теги: гамбург, дуглас сантос, зенит, спорт, трансфер, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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