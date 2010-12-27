Новосельцев и Цаллагов покидают "Зенит"

Они перейдут в команду "Сочи".

Два игрока петербургского "Зенита" уходят из футбольного клуба - Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов. Об этом 2-го июля сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

"Зениту" удалось достичь соглашения с "Сочи", в который теперь перейдут футболисты.

Иван Новосельцев присоединился к петербургской команде в августе 2016-го года. С января 2018-го на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", махачкалинский "Анжи" и "Ростов".



Ибрагим Цаллагов играл за "Зенит" с декабря 2016-го. Последние два сезона на правах аренды он играл в "Динамо" и "Рубин".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 1-го июля клуб города на Неве покинул Клаудио Маркизио. "Зенит" присматривается к новым игрокам, в том числе - к Томасу Рогичу из "Селтика".

Фото: fc-zenit.ru