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Игрок "Селтика" Томас Рогич может перейти в "Зенит"
Сегодня, 8:14
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Игрок "Селтика" Томас Рогич может перейти в "Зенит"

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Сейчас он является полузащитником шотландского клуба.

"Зенит" заинтересовался полузащитником шотландского клуба "Селтик" Томасом Рогичем. Об этом сообщило "The Scottish Sun".
 
По данным издания, сине-бело-голубые готовы предложить игроку около 10 млн евро. Сделка могла бы состояться в летнее трансферное окно. Однако шотландцы не готовы уступить футболиста менее, чем за 16,8 млн евро.
 
Австралиец играет за "Селтик" с 2013-го года. Он перешел в него из "Сентрал Кост Маринерс". В минувшем сезоне Рогич участвовал в 21 матче шотландского национального чемпионата, 16 из них он был в основном составе. 
 
Накануне, 1-го июля, стало известно, что "Зенит" покидает Клаудио Маркизио. Первый матч петербургского клуба состоится 6-го июля в рамках Суперкубка России. Соперником на поле станет "Локомотив". 
 
Фото: myfootball.com.au
 
Теги: зенит, рогич, селтик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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