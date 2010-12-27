Игрок "Селтика" Томас Рогич может перейти в "Зенит"

Сейчас он является полузащитником шотландского клуба.

По данным издания, сине-бело-голубые готовы предложить игроку около 10 млн евро. Сделка могла бы состояться в летнее трансферное окно. Однако шотландцы не готовы уступить футболиста менее, чем за 16,8 млн евро.

Австралиец играет за "Селтик" с 2013-го года. Он перешел в него из "Сентрал Кост Маринерс". В минувшем сезоне Рогич участвовал в 21 матче шотландского национального чемпионата, 16 из них он был в основном составе.

Накануне, 1-го июля, стало известно, что "Зенит" покидает Клаудио Маркизио . Первый матч петербургского клуба состоится 6-го июля в рамках Суперкубка России. Соперником на поле станет "Локомотив".

Фото: myfootball.com.au