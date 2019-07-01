Одной из причин такого решения специалисты называют неэффективность на поле.

В понедельник, 1 июля, стало известно о том, что Клаудио Маркизио официально покидает "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба ФК.

Сине-бело-голубые и итальянский полузащитник достигли соглашения о досрочном прекращении контракта сказано в сообщении

Игрок подписал контракт с "Зенитом" в сентябре прошлого года. Он играет в петербургском клубе в качестве свободного агента. В составе сине-бело-голубых бывший игрок "Ювентуса" отыграл 15 матчей, забив в них два гола. Контракт спортсмена с зенитовцами действует до 2020 года. В апреле игрок перенес операцию на колене.

Итальянец не полетел с командой на летний сбор в Австрии. По предварительным данным, футболист заканчивает лечение в медицинском центре на базе футбольного клуба "Ювентус".

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" лишился своего лучшего нападающего.

Фото:фк зенит