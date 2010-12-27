"Зенит" лишился своего лучшего нападающего

Форвард защищал цвета петербургской команды с 2016 года.

Форвард баскетбольного "Зенита" Сергей Карасев покинул петербургскую команду. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

По окончанию сезона у игрока истек срок действия контракта, и новое соглашение подписывать не стали. В минувшем сезоне Карасев сыграл за петербуржцев 18 игр в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем за матч 9,7 очка, 2,7 подбора и 2 передачи. Среднее время форварда на площадке составляло 20,5 минут. Помимо этого он провел семь игр в Еврокубке, став лучшим игроком по количеству очков за матч (18,7).

Форвард защищал цвета петербургской команды с 2016 года. До этого он три года выступал в Америке. "Зенит" поблагодарил Карасева и пожелал удачи в дальнейшей карьере. Предполагается, что форвард продолжит свою карьеру в московских "Химках".

Фото: БК "Зенит"