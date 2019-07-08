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Сутормин подписал контракт с "Зенитом"

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В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Полузащитник Алексей Сутормин подписал с "Зенитом" контракт. Соглашение с игроком рассчитано на три года и предусматривает опцию продления еще на сезон. Об этом сообщает пресс-служба "сине-бело-голубых".

Петербургский клуб проявлял интерес к хавбеку еще перед прошедшим сезоном, однако не договорился с "Оренбургом", и инициативу перехватил "Рубин", приобрётший права на игрока. Ранее мы сообщали, что "Зенит" все-таки смог согласовать переход игрока.

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Видео: ФК "Зенит" 

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Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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