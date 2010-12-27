Алексей Сутормин будет выступать в "Зените", а не "Рубине"

В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Полузащитник казанского Алексей Сутормин "Рубина" в ближайшее время присоединиться к "Зениту". Об этом сообщил журналист портала "Спорт-экспресс" Сергей Егоров.

По его словам "сине-бело-голубые" согласовали с казанцами переход игрока. Сутормин перейдет в "Зенит" либо на правах аренды с правом выкупа, либо подпишет с петербургской командой полноценное соглашение.

Напомним, что "Зенит" проявлял интерес к хавбеку еще перед прошедшим сезоном, однако не договорился с "Оренбургом", и инициативу перехватил "Рубин", приобрётший права на игрока. В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Фото: ФК "Оренбург"