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Алексей Сутормин будет выступать в "Зените", а не "Рубине"
Сегодня, 19:19
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Rybka123

Алексей Сутормин будет выступать в "Зените", а не "Рубине"

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В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Полузащитник казанского Алексей Сутормин "Рубина" в ближайшее время присоединиться к "Зениту". Об этом сообщил журналист портала "Спорт-экспресс" Сергей Егоров.

По его словам "сине-бело-голубые" согласовали с казанцами переход игрока. Сутормин перейдет в "Зенит" либо на правах аренды с правом выкупа, либо подпишет с петербургской командой полноценное соглашение.

Напомним, что "Зенит" проявлял интерес к хавбеку еще перед прошедшим сезоном, однако не договорился с "Оренбургом", и инициативу перехватил "Рубин", приобрётший права на игрока.  В минувшем сезоне полузащитник сыграл в РПЛ 28 матчей, в которых забил 8 мячей.

Фото: ФК "Оренбург"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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