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В сети опубликовали фото новой формы "Зенита"
Сегодня, 13:40
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Cherepanov

В сети опубликовали фото новой формы "Зенита"

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У команды появились красные и желтые футболки.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поделился в своем Instagram фотографией новых комплектов формы. Кроме привычных сине-голубых цветов на ней засветились красные и желтые футболки.

В комментариях к записи фанаты резко высказались против новой формы. На данный момент фотографию удалили со страницы.

Некоторые пользователи предположили, что новая форма будет предназначена только для вратарей.

В прошедшем сезоне фанаты уже выступали против формы фиолетового цвета. В тот раз от нее решили отказаться.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Зенит" представил форму на сезон-2019/20.

Фото: социальные сети

Теги: зенит, спорт, форма, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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