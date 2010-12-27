В сети опубликовали фото новой формы "Зенита"

У команды появились красные и желтые футболки.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" поделился в своем Instagram фотографией новых комплектов формы. Кроме привычных сине-голубых цветов на ней засветились красные и желтые футболки.

В комментариях к записи фанаты резко высказались против новой формы. На данный момент фотографию удалили со страницы.

Некоторые пользователи предположили, что новая форма будет предназначена только для вратарей.

В прошедшем сезоне фанаты уже выступали против формы фиолетового цвета. В тот раз от нее решили отказаться.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что "Зенит" представил форму на сезон-2019/20.

Фото: социальные сети