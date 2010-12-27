"Зенит" представил форму на сезон-2019/20

Свой следующий матч "Зенит" сыграет 6 июля против "Локомотива".

Петербургский "Зенит" представил комплект формы на сезон 19/20. В презентации приняли участие Артем Дзюба, Сердар Азмун и Магомед Оздоев.

Форма произведена из переработанного полиэстера. Для создания одного комплекта в среднем используется 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Мне кажется, что на меня ушло 22 бутылки. Красивая форма, будет здорово, если вообще весь стадион будет сидеть в наших цветах, как, например, в НХЛ. Форма нам нравится. Скоро проверим ее в матче, надеюсь, она окажется еще и фартовая,

— сказал Артем Дзюба

Свой следующий матч "Зенит" сыграет 6 июля против "Локомотива". Клубы из столиц поборются за Суперкубок России.

Фото: ФК "Зенит"