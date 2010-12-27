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Василий Уткин: "Лунев пропустил очень непростой мяч от "Тамбова“
Сегодня, 9:32
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Василий Уткин: "Лунев пропустил очень непростой мяч от "Тамбова“

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Петербургский футбольный клуб победил "Тамбов" со счетом 2:1.

Журналист Василий Уткин заступился за вратаря "Зенита" Лунева. На своей странице в Twitter он написал, что забитый мяч от "Тамбова" был непростым.

"Лунев, безусловно, имеет проблемы, но мяч от Тамбова залетел сложнейший. Сильно закрученный, от вратаря и с ударом об землю перед ним", 

- отметил Уткин. 

По его словам, надо понимать это. 

Накануне, 14-го июля, на "Газпром Арене" состоялся матч между "Зенитом" и "Тамбовом". Он закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Гол в ворота петербургского клуба забил Олабиран Муйива на 71-й минуте матча. 

Следующая игра "Зенита" состоится 21-го июля с командой "Сочи".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом"

Фото: ФК "Зенит"
 

Теги: зенит, лунев, уткин, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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