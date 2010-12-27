Василий Уткин: "Лунев пропустил очень непростой мяч от "Тамбова“

Журналист Василий Уткин заступился за вратаря "Зенита" Лунева. На своей странице в Twitter он написал, что забитый мяч от "Тамбова" был непростым.
"Лунев, безусловно, имеет проблемы, но мяч от Тамбова залетел сложнейший. Сильно закрученный, от вратаря и с ударом об землю перед ним",
- отметил Уткин.
По его словам, надо понимать это.
Накануне, 14-го июля, на "Газпром Арене" состоялся матч между "Зенитом" и "Тамбовом". Он закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Гол в ворота петербургского клуба забил Олабиран Муйива на 71-й минуте матча.
Следующая игра "Зенита" состоится 21-го июля с командой "Сочи".
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
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