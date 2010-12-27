Василий Уткин: "Лунев пропустил очень непростой мяч от "Тамбова“

Петербургский футбольный клуб победил "Тамбов" со счетом 2:1.

Журналист Василий Уткин заступился за вратаря "Зенита" Лунева. На своей странице в Twitter он написал, что забитый мяч от "Тамбова" был непростым.

"Лунев, безусловно, имеет проблемы, но мяч от Тамбова залетел сложнейший. Сильно закрученный, от вратаря и с ударом об землю перед ним", - отметил Уткин.

По его словам, надо понимать это.

Накануне, 14-го июля, на "Газпром Арене" состоялся матч между "Зенитом" и "Тамбовом". Он закончился со счетом 2:1 в пользу сине-бело-голубых. Гол в ворота петербургского клуба забил Олабиран Муйива на 71-й минуте матча.

Следующая игра "Зенита" состоится 21-го июля с командой "Сочи".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом".

Фото: ФК "Зенит"

