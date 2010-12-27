Сергей Семак рассказал о конфликте Антона Заболотного с "Зенитом"

Тренер рассчитывает, что конфликт интересов получится быстро разрешить.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" рассказал, что сейчас нескольких спортсменам пытаются найти новую команду. В список попали Антон Заболотный, Маттиас Краневиттер и Кристиан Нобоа. Об этом говорится на официальном сайте "сине-бело-голубых".

Сергей Семак, что Заболотный уже начал тренировки со вторым составом. Эксперт добавил, что причиной перехода футболиста стал конфликт интересов. Однако, окончательное решение еще не принято. Судьба нападающего зависит от его менеджмента и руководство "Зенита".Тренер надеется, что сторонам удастся договориться быстро, с наименьшими потерями для обеих сторон.

Добавим, что Нобоа все же заявлен в играх РПЛ, в отличие от игрока Краневиттера.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские фанаты отбили "своих" у ОМОНа на матче "Зенит-Тамбов".

Фото: ФК "Зенит"