Петербургские фанаты отбили "своих" у ОМОНа на матче "Зенит-Тамбов"

Болельщикам удалось отстоять свободу товарищей.

Петербургские болельщики выложили в социальные сети видео, в котором заснято, как фанаты смогли отбить "своего" задержанного у представителей ОМОНа. Известно, что столкновения прошли в перерыве между таймами матча "Зенит-Тамбов".

Последнее про ОМОН против болельщиков (людей). Надеюсь, мы ещё попадём в Россию, где одни научатся объяснять так, чтобы все понимали, при этом без агрессии с запугиваниями. А другие научатся слышать и уважать такую работу. Одно невозможно без другого. И не только у нас комментирует автор видеоролика

Пользователь Twitter смог заснять момент, когда толпа кричит представителям закона, чтобы те отпустили их друзей. Ранее молодых людей пришлось задержать из-за агрессивного поведения. Около 200 человек вступились за нарушителей и стали тесниться у автозаков. В соцсетях пишут, что в результате потасовки несерьезно пострадала женщина, которая открывала дверь спецмашины. В этот момент задержанных пытались вытащить из транспортного средства правоохранителей.

В результате накаления обстановки, злоумышленников пришлось быстро отпустить. Отметим, что противостояние фанатов и ОМОНа пришло без открытого сопротивления. Одного из нарушителей все же доставили в 71-ый отдел полиции.

.Ранее Piter.tv писал о том, что рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления.

Фото и видео: ZiminRussia