Рабочая неделя в Петербурге начнется с потепления

Однако, в городе снова пройдут кратковременные дожди.

С понедельника в Петербурге начнет постепенно теплеть, сообщили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, 15 июля в городе на Неве ожидается переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, воздух прогреется до +11 градусов и подует переменный ветер.

Днем в понедельник ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха поднимется до 20 градусов выше нуля. Ветер весь день будет западный, но слабый.

Атмосферное давление будет мало меняться.

Ранее Piter.TV рассказал, что в Ленобласти в начале недели будет не самая благоприятная погода.

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