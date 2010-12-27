МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в начале недели

Утром в понедельник и вторник возможен туман.

В начале рабочей недели жителей Ленобласти ожидает непогода, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в понедельник и вторник на территории Ленинградской области ожидается местами небольшой кратковременный дождь и слабый туман. Температура воздуха при этом прогреется до +22 градусов, отметили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

А 17 июля ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. При грозе предупреждают о порывистом ветре. Тем не менее, температура воздуха поднимется на один градус больше, чем в понедельник и вторник, и достигнет 23 градусов выше нуля.

Ранее Piter.TV сообщал, что за июнь в лесах Ленобласти потерялись 146 человек.

Фото: Pixabay