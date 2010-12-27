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МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в начале недели
Сегодня, 18:33
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EvaRaskol

МЧС предупредило жителей Ленобласти о непогоде в начале недели

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Утром в понедельник и вторник возможен туман.

В начале рабочей недели жителей Ленобласти ожидает непогода, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Так, в понедельник и вторник на территории Ленинградской области ожидается местами небольшой кратковременный дождь и слабый туман. Температура воздуха при этом прогреется до +22 градусов, отметили в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

А 17 июля ожидаются кратковременные дожди, ливни и грозы. При грозе предупреждают о порывистом ветре. Тем не менее, температура воздуха поднимется на один градус больше, чем в понедельник и вторник, и достигнет 23 градусов выше нуля.

Ранее Piter.TV сообщал, что за июнь в лесах Ленобласти потерялись 146 человек.

Фото: Pixabay

 

Теги: ленобласть, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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