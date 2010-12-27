За июнь в лесах Ленобласти потерялись 146 человек

Найдены живыми 117 человек.

В лесах под Петербургом за июнь 2019 года потерялись 146 человек, сообщил в своем Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Живыми были найдены 117 человек. Главной причиной смерти в лесу – холод.

Дрозденко отметил, что по чаще всего теряются в лесах пожилые люди, которые всегда якобы хорошо знают местность. Поэтому губернатор поделился правилами поведения от поисковиков: убедите родственников не ходить в одиночку, настаивайте, чтобы с собой у них был включенный телефон, подарите яркую жилетку и свисток.

"Пожалуйста, сделайте все, чтобы ваши близкие не остались одни в лесу", – отметил Александр Дрозденко.

Ранее Piter.TV рассказывал о девочке, которая провела в лесу одна целую ночь.

Фото: drozdenko_au / Instagram