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За июнь в лесах Ленобласти потерялись 146 человек
Сегодня, 15:36
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EvaRaskol

За июнь в лесах Ленобласти потерялись 146 человек

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Найдены живыми 117 человек.

В лесах под Петербургом за июнь 2019 года потерялись 146 человек, сообщил в своем Instagram губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Живыми были найдены 117 человек. Главной причиной смерти в лесу – холод.

Дрозденко отметил, что по чаще всего теряются в лесах пожилые люди, которые всегда якобы хорошо знают местность. Поэтому губернатор поделился правилами поведения от поисковиков: убедите родственников не ходить в одиночку, настаивайте, чтобы с собой у них был включенный телефон, подарите яркую жилетку и свисток.

"Пожалуйста, сделайте все, чтобы ваши близкие не остались одни в лесу", – отметил Александр Дрозденко.

Ранее Piter.TV рассказывал о девочке, которая провела в лесу одна целую ночь.

Фото: drozdenko_au / Instagram

Теги: грибник потерялся, ленобласть, лес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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