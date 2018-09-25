В Ленобласти 11-летняя девочка всю ночь провела в лесу

Ребенок потерялся во время лыжной прогулки в детском лагере.

Следственные органы начали проверку по факту госпитализации 11-летней девочки. Ребенок пропал 24 марта во время лыжной тренировки в детском оздоровительном лагере "Пионер" в Ленобласти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

Девочка ушла из лагеря около 20 часов вечера. Дети находились под присмотром тренера в районе ж/д станции Лемболово во Всеволожском районе Ленобласти. За помощью к правоохранителям обратился директор лагеря. Ребенка нашли около 4 часов утра 25 марта. Потеряшка провела в лесу всю ночь. Ее в сопровождении родителей направили в медучреждение.

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Фото: Piter.TV