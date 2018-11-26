В Петербурге разыскивают женщину, которая похитила ребенка-диабетика

Девочка с детства является инвалидом по инсулину.

Сотрудники попечительских служб в Петербурге попросили полицейских разыскать девочку 6-7 лет, которую накануне похитила нерадивая мать. Об этом пишут "Невские новости".

Заявление от специалистов поступило 21 марта. Мать увезла ребенка, больного диабетом, в неизвестном направлении. Транспортное средство, на котором женщина сбежала вместе с дочкой, принадлежит 70-летнему мужчине. Полиция ведет розыск исчезнувших.

Ранее мы писали, что в Петербурге нерадивая мать год морила детей голодом.

Фото: Piter.TV