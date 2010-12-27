В Петербурге нерадивая мать год морила детей голодом

Женщину лишили родительских прав и оштрафовали.

Пушкинский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении 37-летней матери троих детей. Женщину признали виновной по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что женщина проживала со своими детьми 8, 10 и 16 лет в период с января по декабрь 2017 года. Все это время она не оказывала им должного внимания. Петербурженка жестоко обращалась с детьми, морила их голодом и не лечила. Несовершеннолетних жителей города госпитализировали с различными диагнозами.

Женщина полностью признала свою вину. Мировой суд судебного участка №180 лишил нерадивую мать родительских прав, а также назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что малолетняя петербурженка потеряла ребенка после утех с ровесником.

Фото: Piter.TV