Избившего 4-месячную дочь петербуржца лишат родительских прав

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге родительских прав лишат 23-летнего безработного, который избил свою 4-месячную дочь в коммуналке на Гаванской улице. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на слова пресс-секретаря детского омбудсмена Александр Попейко.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 11 февраля. Подозреваемого задержали, а девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и множественными ушибами мягких тканей лица.

Семья, в которой проживает ребенок, полная, но неблагополучная, состоит на учете. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью легкой степени".

Оказалось, что родители малышки поссорились. В результате мать забрала 2-летнего ребенка, а на отца оставила 4-месячную дочь. Всего у матери пятеро детей, в отношении двух ее лишили родительских прав, от третьего она отказалась сама, в отношении еще двух решается вопрос о лишении родительских прав.

В настоящее время с женщиной пытаются выйти на связь соцслужбы. Пострадавшая девочка находится под наблюдением в больнице. Отец ребенка дал признательные показания.

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Фото: pexels.com