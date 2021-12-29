Из квартиры на Школьной увезли мальчика с синдромом внезапной младенческой смерти

Ребенка обнаружили родители, они же вызвали скорую помощь.

В понедельник, 14 февраля, в полицию Петербурга поступило сообщение из Педиатрического университета. Медики рассказали о госпитализации мальчика 2021 года рождения в тяжелом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Ребенка обнаружили родители в квартире на Школьной улице. У мальчика диагностировали синдром внезапной младенческой смерти. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Синдром внезапной младенческой смерти – это внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца до 1 года. Часто СВМС называют "смертью в колыбели", ей могут не предшествовать никакие признаки, часто ребенок умирает во сне.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли живым 11-летнего мальчика-кадета.

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