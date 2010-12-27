Малолетняя петербурженка потеряла ребенка после утех с ровесником

Девушка находится в удовлетворительном состоянии.

Вечером 10 марта в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы № 5. Врачи рассказали, что около 9 вечера из квартиры по Серебристому бульвару госпитализировали 15-летнюю девушку. У нее случился выкидыш. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Сейчас школьница находится в удовлетворительном состоянии. Ее здоровью ничего не угрожает. Мать девушки утверждает, что ее дочь ведет половую жизнь с декабря 2018 года. Имя несовершеннолетнего партнера девушка скрывает.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали двух мужчин за интимную связь со школьниками.

Фото: Piter.TV