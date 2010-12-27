В Петербурге задержали двух мужчин за интимную связь со школьниками

Один изнасиловал 13-летнего мальчика, другой — 12-летнюю девочку.

Накануне полиция Петербурга задержала двух мужчин, которых подозревают в интимной связи с несовершеннолетними. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Напомним, 4 марта в полицию Приморского района обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что незнакомый мужчина совратил ее 13-летнего сына. По словам заявительницы, педофил познакомился с подростком в социальных сетях. 26 декабря 2018 года семиклассник пригласил друга по переписке в квартиру на Юнтоловском проспекте, там же состоялось половое сношение.

Педофила задержали 6 марта. В отношении 33-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста".

Кроме того, 4 марта стражи порядка узнали еще об одном аналогичном случае. В отделение пришел мужчина и заявил, что ее дочь-шестиклассницу изнасиловал незнакомец. Инцидент произошел 28 октября 2018 года. Школьница вступила в интимную связь с незнакомцем на парковке возле парка "Озеро Долгое".

По подозрению в совершении преступления задержан 26-летний мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

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