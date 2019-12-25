Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании 7-летнего в 2010 году

Задержанный дал признательные показания.

Вечером 13 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Петербурге задержали 58-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании мальчика в 2010 году. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На момент совершения преступления потерпевшему было 7 лет. По версии следствия, мужчина изнасиловал ребенка в период с 1 июля по 31 июля 2010 года на дачном участке в СНТ "Невское" в деревне Куйвози.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Мужчина признался в содеянном. Сейчас он сидит в изоляторе.

В ходе обыска из его квартиры на улице Замшина в Петербурге изъяли шесть мобильных телефонов, цифровой фотоаппарат, три жесткий диска, пять CD дисков, ноутбук, два планшета.

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Фото: Piter.TV