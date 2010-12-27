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Трое подростков изнасиловали одноклассницу в Колпино
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva

Трое подростков изнасиловали одноклассницу в Колпино

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В полицию заявила мать пострадавшей девушки.

Накануне в полицию города Колпино обратилась 37-летняя женщина и заявила об изнасиловании своей 13-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 февраля в школе №454 на Заводском проспекте. Трое подростков совершили в отношении одноклассницы развратные действия сексуального характера. Девочка смогла рассказать о случившемся спустя месяц.

Мать потерпевшей смогла назвать конкретные фамилии подозреваемых. Полиция проводит проверку.

Ранее мы писали, что в Ленобласти осудили мужчину, изнасиловавшего двух детей.

Фото: Piter.TV

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Теги: изнасиловали одноклассницу, насилие, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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