Трое подростков изнасиловали одноклассницу в Колпино

В полицию заявила мать пострадавшей девушки.

Накануне в полицию города Колпино обратилась 37-летняя женщина и заявила об изнасиловании своей 13-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 7 февраля в школе №454 на Заводском проспекте. Трое подростков совершили в отношении одноклассницы развратные действия сексуального характера. Девочка смогла рассказать о случившемся спустя месяц.

Мать потерпевшей смогла назвать конкретные фамилии подозреваемых. Полиция проводит проверку.

Ранее мы писали, что в Ленобласти осудили мужчину, изнасиловавшего двух детей.

Фото: Piter.TV