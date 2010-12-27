В Ленобласти осудили мужчину, изнасиловавшего двух детей

Педофила приговорил к восьми годам в тюрьме.

Суд Ленинградской области вынес свой приговор в отношении 26-летнего мужчины, которого обвиняли в изнасиловании двух детей пяти и восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба Кингисеппского межрайонного Следственного комитета РФ по области.

В феврале 2018 года подсудимый изнасиловал восьмилетнего мальчика в общественной бане Ивангорода. Мужчина совершил противоправные действия сексуального характера, пока отец ребенка отлучился ненадолго.

Также следствию удалось получить еще одно признание от задержанного. В сентябре 2017 года, находясь у знакомых в Москве, он изнасиловал пятилетнюю девочку. В силу своего возраста малышка не смогла понять, что с ней произошло.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его в восьми годам лишения свободы. Кроме того, осужденный должен будет пройти принудительное обследование и лечение у психиатра.

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Фото: Piter.TV