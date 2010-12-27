Педофил соблазнил шестиклассницу на парковке возле парка "Озеро Долгое"

Девочка вступила в интимную связь с мужчиной прямо в машине.

Вечером 4 марта в полицию Петербурга обратился 40-летний мужчина и заявил, что ее дочь-шестиклассницу соблазнил незнакомец. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, инцидент произошел 28 октября 2018 года, однако девочка смогла признаться родителям лишь в марте 2019 года. Известно, что школьница вступила в интимную связь с незнакомцем в 300 метрах от дома №14 по улице Маршала Новикова, на парковке возле парка "Озеро Долгое". Педофил соблазнил малолетнюю у себя в машине.

В настоящий момент полиция ищет совратителя. Уточняется, что девочка проживает в благополучной семье, которая не состоит на учете в органах опеки.

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Фото: Piter.TV