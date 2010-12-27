В Ленобласти дядя пять лет насиловал свою племянницу

Сейчас девочка учится в 9 классе.

В Следком Гатчинского района Ленинградской области обратилась женщина 1971 года рождения. Она заявила, что брат ее супруга несколько лет развращал ее несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Со слов женщины, с июня 2008 года по август 2013 года мужчина 1971 года рождения многократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери 2003 года рождения. Сейчас девочка учится в 9 классе.

Полиция ищет мужчину и уже возбудила уголовное дело.

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Фото: Piter.TV