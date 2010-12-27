В Купчино мигрант совратил 13-летнюю девочку в парадной

Мужчина напал на школьницу и совершил в отношении нее развратные действия.

В понедельник, 25 февраля, в полицию Фрунзенского района обратился 44-летний мужчина и заявил, что его дочь совратил молодой мигрант по имени Алишер. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 25-летний парень напал на 13-летнюю девочку на лестничной площадке в парадной дома по проспекту Славы. Педофил совершил в отношении школьницы развратные действия. Инцидент произошел в период с 26 января по 7 февраля 2019 года.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что педофил из Пскова снимал детское порно в петербургском хостеле.

Фото: Piter.TV