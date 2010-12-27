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В Купчино мигрант совратил 13-летнюю девочку в парадной
Сегодня, 9:41
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Alena_Zinovieva

В Купчино мигрант совратил 13-летнюю девочку в парадной

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Мужчина напал на школьницу и совершил в отношении нее развратные действия.

В понедельник, 25 февраля, в полицию Фрунзенского района обратился 44-летний мужчина и заявил, что его дочь совратил молодой мигрант по имени Алишер. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, 25-летний парень напал на 13-летнюю девочку на лестничной площадке в парадной дома по проспекту Славы. Педофил совершил в отношении школьницы развратные действия. Инцидент произошел в период с 26 января по 7 февраля 2019 года.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что педофил из Пскова снимал детское порно в петербургском хостеле.

Фото: Piter.TV

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Теги: педофилия, развратные действия в отношении несовершеннолетней, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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