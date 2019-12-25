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Работник образования из Приозерского района признался в домогательствах к подростку через мессенджер
Сегодня, 10:14
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Работник образования из Приозерского района признался в домогательствах к подростку через мессенджер

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Мужчина не был судим ранее. Возбуждено уголовное дело.

Во вторник, 15 ноября, СУ СК России по Ленинградской области зарегистрирован материал проверки, в результате которой 45-летний  заведующий образовательным центром в Приозерском район был изобличён  в  развратных действиях в отношении 15-летнего подростка. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление было совершено в период с 1 июля по 7 ноября. В это время не судимый ранее мужчина находился  по месту регистрации в Василеостровском районе Петербурга. Домогательства происходили при помощи мессенджера.

Задержанный дал признательные показания. В его отношении избрана мера пресечения – подписка о невыезде, возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что в Коммунаре мужчина приглашал к себе школьницу посмотреть порно.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область, приозерский район, развратные действия в отношении несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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