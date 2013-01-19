В Коммунаре мужчина приглашал к себе школьницу посмотреть порно

Ранее он уже был судим по "сексуальной статье".

Житель Гатчинского района в соцсетях совращал школьницу и приглашал её к себе для совместного просмотра порно. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама девочки. Она сообщила, что в период с августа по 11ноября 2022 года неизвестный по имени Арсен писал её 12-летней дочери сообщения интимного характера. Также он неоднократно приглашал к себе девочку для совместного просмотра порно.

"По горячим следам" по подозрению в совершении указанного преступления в городе Коммунар был задержан 58-летний мужчина. В его квартире изъяли три мобильных телефона, 22 видеокассеты и 70 DVD-дисков с видеоматериалами порнографического характера. Мужчина был ранее судим за грабеж и за действия сексуального характера. Состоит под административным надзором до 2030 года.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Ранее в Петербурге полицейские задержали бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы клуба.

Фото: Piter.tv.