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В Петербурге полицейские задержали бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы клуба
Сегодня, 13:49
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В Петербурге полицейские задержали бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы клуба

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Мужчина надругался над девушкой в туалете.

Полицейские задержали петербуржца, который надругался над девушкой в клубе. Подозреваемый работает барменом в заведении на Маяковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам 22-летней пострадавшей, 9 ноября сотрудник бара изнасиловал ее в туалете.  Правоохранители проверили информацию.

По факту совершения преступления завели уголовное дело. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: в Шлиссельбурге извращенец в течение недели принуждал школьницу к интиму.

Фото: Pexels

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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