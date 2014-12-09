В Петербурге полицейские задержали бармена, подозреваемого в изнасиловании посетительницы клуба

Мужчина надругался над девушкой в туалете.

Полицейские задержали петербуржца, который надругался над девушкой в клубе. Подозреваемый работает барменом в заведении на Маяковской улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам 22-летней пострадавшей, 9 ноября сотрудник бара изнасиловал ее в туалете. Правоохранители проверили информацию.

По факту совершения преступления завели уголовное дело. Подробности уточняются.

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