Подросток рассказала о приставаниях со стороны незнакомца на Дачном проспекте

В полицию обратилась социальный педагог.

Вечером четверга, 29 сентября, к полицейским Кировского района обратилась социальный педагог, которая сообщила о развратных действиях в отношении ученицы школы, в которой она работает. Об этом стало известно Piter.TV.

14-летняя девочка рассказала о пережитом самостоятельно. По её словам, 28 сентября 15:30 у дома №3/1 по Дачному проспекту неизвестный мужчина совратил её и скрылся. Судя по приметам, подозреваемому на вид 17-18 лет, европейский тип лица, волосы светло-русые.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржца заподозрили в совращении падчерицы.

Фото: Piter.TV