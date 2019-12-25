Петербуржца заподозрили в совращении падчерицы

Пострадавшей девочке 15 лет. Сообщение поступило от директора её школы.

В ночь на четверг, 29 сентября, в отделение полиции Кировского района Петербурга поступил рапорт об обнаружении признаков насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как стало известно Piter.TV, директор школы заподозрила в преступлении отчима одной из учениц.

По информации женщины, в период с 2014 года по октябрь 2021 года 52-летний мужчина совращал девочку в своей квартире. Сейчас девочке 14 лет.

Опергруппа задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице.

Фото: Piter.TV