Петербуржца заподозрили в совращении падчерицы

В ночь на четверг, 29 сентября, в отделение полиции Кировского района Петербурга поступил рапорт об обнаружении признаков насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как стало известно Piter.TV, директор школы заподозрила в преступлении отчима одной из учениц.
По информации женщины, в период с 2014 года по октябрь 2021 года 52-летний мужчина совращал девочку в своей квартире. Сейчас девочке 14 лет.
Опергруппа задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице.
Фото: Piter.TV
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