Мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице

Ранее подозреваемый уже становился фигурантом уголовного дела, однако оно было прекращено.

Вечером понедельника, 26 сентября, полиция получила сообщение от 37-летней женщины о том, накануне ночью в квартире дома №6 к1 по Долгоозёрной улице в отношении её 10-летней дочери совершались насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV.

Под подозрение попал 41-летний мужчина. В его отношении уже было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", однако оно было прекращено в 2014 году по обоюдному согласию сторон.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина напал на 15-летнюю девочку в Выборге.

Фото: Piter.TV