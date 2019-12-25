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Мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице
Сегодня, 8:52
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Мужчину заподозрили в совращении 10-летней девочки в квартире на Долгоозёрной улице

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Ранее подозреваемый уже становился фигурантом уголовного дела, однако оно было прекращено.

Вечером понедельника, 26 сентября, полиция получила сообщение  от 37-летней женщины о том, накануне ночью в квартире дома №6 к1 по Долгоозёрной улице в отношении её 10-летней дочери совершались  насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.TV. 

Под подозрение попал 41-летний мужчина. В его отношении уже было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти", однако оно было прекращено в 2014 году по обоюдному согласию сторон.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина напал на 15-летнюю девочку в Выборге.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, происшествия, санкт-петербург, совращение малолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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