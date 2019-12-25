Мужчина напал на 15-летнюю девочку в Выборге

Над подростком совершили насильственные действия сексуального характера.

Вечером четверга, 22 сентября, в УМВД поступило сообщение от мужчины, которому на мобильный телефон позвонила 15-летняя знакомая, и сообщила что на неё напал неизвестный. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники установили, что примерно 22:00, у №6 по Большой Каменной улице злоумышленник применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пострадавшей. Подозреваемого задержали у дома №55 по Ленинградскому шоссе "по горячим следам". Им оказался 41-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина приставал к 9-летней петербурженке в коммунальной квартире.

Фото: Piter.TV