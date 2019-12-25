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Мужчина напал на 15-летнюю девочку в Выборге
Сегодня, 8:51
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Мужчина напал на 15-летнюю девочку в Выборге

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Над подростком совершили насильственные действия сексуального характера.

Вечером четверга, 22 сентября, в УМВД поступило сообщение от мужчины, которому на мобильный телефон позвонила 15-летняя знакомая, и сообщила что на неё напал неизвестный. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшие на место оперативники установили, что примерно 22:00, у №6 по Большой Каменной улице злоумышленник  применив физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении пострадавшей. Подозреваемого задержали у дома №55 по Ленинградскому шоссе "по горячим следам". Им оказался 41-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина приставал к 9-летней петербурженке в коммунальной квартире.

Фото: Piter.TV

Теги: выборг, криминал, ленингардская область, насильственные действия сексуального характера
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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