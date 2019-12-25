Мужчина приставал к 9-летней петербурженке в коммунальной квартире

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером среды, 21 сентября, в полицию обратился 34-летний мужчина, который сообщил, что днём 9 сентября сосед по коммунальной квартире в Колпино совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его 9-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло в коридоре общего пользования. 51-летний подозреваемый является гражданином Узбекистана, состоит на миграционном учёте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что таксист развратил школьницу на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV