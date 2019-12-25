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Таксист развратил школьницу на Московском проспекте
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Таксист развратил школьницу на Московском проспекте

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Также подозреваемый работает водителем автобуса.

В среду, 21 сентября, в отделение полиции обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный водитель такси совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери у дома №112 по Московскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали у дома №5 по Мытнинской улице. Им оказался 34-летний мужчина, официально работающий водителем автобуса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что контрактник подозревается в совершении развратных действий в отношении 6-летней петербурженки.

Фото: Piter.TV

Теги: московский проспект, разврат, санкт-петербург, таксист
Категории: Лента новостей,

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