Таксист развратил школьницу на Московском проспекте

Также подозреваемый работает водителем автобуса.

В среду, 21 сентября, в отделение полиции обратилась 42-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный водитель такси совершил развратные действия в отношении ее 12-летней дочери у дома №112 по Московскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

Подозреваемого задержали у дома №5 по Мытнинской улице. Им оказался 34-летний мужчина, официально работающий водителем автобуса.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что контрактник подозревается в совершении развратных действий в отношении 6-летней петербурженки.

Фото: Piter.TV