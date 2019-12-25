Контрактник подозревается в совершении развратных действий в отношении 6-летней петербурженки

В полицию обратился отец ребенка.

В Московском районе Петербурга контрактник совершил развратные действия в отношении маленькой девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился папа пострадавшей. Он сообщил, что 15 сентября около семи утра на Звёздной улице неизвестный мужчина совершил развратные действия в отношении его 6-летней дочери.

По подозрению в совершении данного преступления "по горячим следам" был задержан 27-летний контрактник. Проводится проверка, материал проверки будет передан в Военно-следственный отдел.

Ранее в Петербурге 18-летняя девушка совратила семиклассницу.

Фото: Piter.tv