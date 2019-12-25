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В Петербурге 18-летняя девушка совратила семиклассницу
Сегодня, 8:37
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В Петербурге 18-летняя девушка совратила семиклассницу

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Подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге совершеннолетняя девушка подозревается в совращении семиклассницы. Об этом стало известно Piter.tv.

Информация в правоохранительные органы поступила от директора школы, в которой учится 14-летняя девочка. По предварительной информации, в период с 31 июля по 15 сентября 18-летняя девушка совершила половое сношение с ученицей 7 класса. По словам несовершеннолетней, она проживает в четырехкомнатной квартире, в которой помимо неё живут ещё 9 человек, а также её совершеннолетняя подруга.

Подозреваемая была задержана. Возбуждено уголовное дело по ст. 134 ч. 2 УК РФ (Совершение лесбиянства с лицом, не достигшим 18-летнего возраста).

Ранее петербурженку по дороге домой едва не изнасиловал седой мужчина.

Фото: Piter.tv

Теги: подростки, развращение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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