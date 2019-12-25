Петербурженку по дороге домой едва не изнасиловал седой мужчина

Мужчина повалил женщину на асфальт, начал срывать с неё одежду, хватал за грудь, а также за другие интимные места.

Петербурженка заявила на седовласого мужчину, который попытался изнасиловать её во время позднего возвращения домой. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 54-летняя женщина. Она рассказала, что в 00:40 она шла по улице домой с работы. В это время сзади подошел неизвестный и ударил её по голове. В ходе потасовки мужчина повалил женщину на асфальт, начал срывать с неё одежду, хватал за грудь, а также за другие интимные места. Также он спрашивал у женщины о паспорте, деньгах, принуждал к анальному сексу.

В какой-то момент женщине удалось вырваться и убежать. Неизвестный скрылся. На вид мужчине 50-55 лет, рост 180-185 см, волосы седые, одет в черную куртку. У пострадавшей диагностировали ушиб мягких тканей скуловой области, ушиб мягких тканей затылочной области. По данному факту проводится проверка.

В начале сентября петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании студентки в 2011 году.

Фото: Piter.TV