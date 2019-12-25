Петербуржца задержали по подозрению в изнасиловании студентки в 2011 году

В марте 2011 года в парадной по улице Доблести неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении студентки 2 курса.

В Петербурге задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании студентки в 2011 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В марте 2011 года в парадной по улице Доблести неизвестный, угрожая ножом, изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении студентки 2 курса. По факту изнасилование было возбуждено уголовное дело.

У дома по улице Адмирала Трибуца 5 сентября 2022 года по подозрению в совершении данного преступления задержали 45-летнего петербуржца. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании нетрезвой пассажирки.

Фото: Piter.TV