В Петербурге задержали таксиста по подозрению в изнасиловании нетрезвой пассажирки

Водитель воспользовался тем, что женщина уснула.

Утром воскресенья, 4 сентября, в полицию обратилась 34-летняя женщина с заявлением о том, что её изнасиловал водитель такси, воспользовавшись её нетрезвым состоянием. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, пострадавшая оказалась в такси примерно в 4:20, вызвав его у дома №37 по улице Шелгунова. Водитель изнасиловал женщину, пока она спала. Также она обратилась в НИИ "Скорой помощи".

Правоохранители задержали водителя указанной заявительницей машины в 13:20 у дома №3 3 по Варшавской улице. Таксистом оказался 30-летний гражданин Киргизии, поставленный на миграционный учёт.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионер изнасиловал девочку на Гражданском проспекте.

Фото: Piter.TV